Baqaï : La déclaration de l'UE est un exemple flagrant d'hypocrisie et de deux poids deux mesures

Selon l'agence de presse ABNA, Esmaïl Baqaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, réagissant à la déclaration du porte-parole de l'UE qui a condamné l'action de l'Iran pour se défendre contre les attaques agressives des États-Unis, a écrit sur les réseaux sociaux : « La déclaration de l'UE condamnant l'Iran pour avoir exercé son droit légitime à la légitime défense contre les attaques illégales des États-Unis provenant d'un pays voisin du sud du Golfe Persique est un exemple flagrant d'hypocrisie et de deux poids deux mesures. Cette déclaration est hypocrite et irresponsable. »

L'Union européenne doit rester attachée à l'état de droit et aux principes de la Charte des Nations Unies qu'elle a toujours revendiqués. L'UE doit abandonner son approche consistant à apaiser les agresseurs et à blâmer ceux qui se défendent.

L'action de l'Iran visant des installations et des moyens utilisés pour une agression militaire contre l'Iran est une action légale dans le cadre du droit à la légitime défense.

Les États ont l'obligation légale d'empêcher les parties agressives d'utiliser leur territoire et leurs moyens pour attaquer un autre pays.