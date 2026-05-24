Une membre du Congrès : Trump a caché le plus grand scandale sexuel de l'histoire américaine

Selon l'agence de presse ABNA, Melanie Stansbury, membre du Congrès américain, a écrit dans un message publié sur le réseau social X, faisant référence aux propos de Trump à la Maison Blanche : « Les citations viennent de cette même personne qui nous entraîne dans des guerres illégales (l'agression américano-sioniste contre l'Iran), qui cache le plus grand scandale sexuel de l'histoire américaine et qui essaie de dépenser l'argent des contribuables pour une salle de bal d'un milliard de dollars. »

La membre du Congrès a ensuite ajouté : « Soyons réalistes – cette prédiction vient de l'intérieur de la Chambre des représentants. Ceci est la Maison Blanche. »