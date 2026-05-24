Coups de feu dans l'enceinte autour de la Maison Blanche à Washington

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne « Al-Arabiya TV », les premiers rapports indiquent que des bruits de plusieurs tirs ont été entendus dans l'enceinte et les abords de la « Maison Blanche » à Washington.

CNN a rapporté que des dizaines de coups de feu ont été entendus près de la Maison Blanche, qu'un état de sécurité a ensuite été décrété et que la zone a été bouclée.

Selon ce rapport, les forces des services secrets américains ont été placées en état d'alerte maximale, et l'état d'urgence sécuritaire a été déclaré.

Des sources américaines ont également annoncé qu'après avoir entendu des coups de feu dans la zone, les services secrets américains ont transféré les journalistes présents à l'intérieur de la salle de conférence de presse.