12 opérations de représailles du Hezbollah contre les positions et équipements du régime sioniste

Selon l'agence de presse ABNA citant le média « Guerre de la résistance », le Hezbollah libanais a déclaré dans un communiqué officiel qu'en 12 opérations distinctes, il a ciblé par des attaques de drones les positions, dispositifs et équipements de l'armée du régime sioniste dans le sud du Liban.

D'après ce communiqué, les combattants de la résistance islamique, lors de la première opération, ont visé un véhicule militaire de l'armée israélienne sur la base de « Ras al-Naqoura » à l'aide d'un drone.

Le Hezbollah a également annoncé lors de sa deuxième opération qu'avec un drone kamikaze, il a précisément visé et détruit le dispositif de brouillage de drones du régime sioniste dans la localité d'« an-Naqoura ».

Dans le même contexte, lors de la troisième opération, un rassemblement de militaires de l'armée du régime sioniste dans la zone d'« Iskanderuna » située dans la localité d'« al-Bayyada » au sud du Liban a été la cible d'une attaque de drone du Hezbollah.

Le groupe n'a fait aucune mention du nombre possible de victimes parmi les soldats sionistes.