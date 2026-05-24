Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de notre pays, a publié sur sa page personnelle d'un réseau social le bas-relief de la victoire de Shapour Ier sur l'empereur romain, en écrivant : « Les Romains pensaient que Rome était le centre du monde ; mais les Iraniens ont brisé cette illusion. »

Il a ajouté : « La campagne de Marcus Julius Philippus (Philippe l'Arabe) vers l'Est contre l'empire sassanide n'a pas abouti à une victoire romaine, mais s'est conclue par une paix aux conditions de Shapour Ier : l'empereur a été contraint d'accepter la réalité. »