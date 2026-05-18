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Un responsable yéménite : Le martyre d'« Al-Haddad » est une perte pour toute la nation islamique

18 mai 2026 - 10:50
Code d'info: 1815782
Source: ABNA
Un responsable yéménite : Le martyre d'« Al-Haddad » est une perte pour toute la nation islamique

Le chef d'état-major des forces armées yéménites a déclaré que le martyre du commandant des brigades Al-Qassam était une perte pour toute la nation islamique.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, « Yousef Hassan Al-Madani », chef d'état-major des forces armées yéménites, dans un message, a présenté ses condoléances et félicitations pour le martyre d'« Izz Al-Din Al-Haddad », commandant des brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, et a qualifié sa perte d'énorme perte pour la résistance et toute la nation islamique.

Insistant sur le fait que le seul facteur de dissuasion contre Israël est la résistance et la logique de la force, il a déclaré : Les forces armées resteront aux côtés de l'axe de la résistance jusqu'à ce que la victoire finale et la libération complète de la Palestine et de la mosquée Al-Aqsa soient accomplies.

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