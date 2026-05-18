Un responsable yéménite : Le martyre d'« Al-Haddad » est une perte pour toute la nation islamique

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, « Yousef Hassan Al-Madani », chef d'état-major des forces armées yéménites, dans un message, a présenté ses condoléances et félicitations pour le martyre d'« Izz Al-Din Al-Haddad », commandant des brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, et a qualifié sa perte d'énorme perte pour la résistance et toute la nation islamique.

Insistant sur le fait que le seul facteur de dissuasion contre Israël est la résistance et la logique de la force, il a déclaré : Les forces armées resteront aux côtés de l'axe de la résistance jusqu'à ce que la victoire finale et la libération complète de la Palestine et de la mosquée Al-Aqsa soient accomplies.