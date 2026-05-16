Selon l'agence ABNA, NBC News, citant l'American Automobile Association, a rapporté que le prix du carburant a augmenté de 50 % depuis le début de l'attaque des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran en février dernier.

Bloomberg avait précédemment rapporté qu'une frustration croissante s'est répandue parmi les législateurs républicains. Ils affirment que le Parti républicain consacre un temps précieux à des questions qui n'ont aucune valeur pour les Américains.

Ce rapport indique que le Congrès dirigé par les républicains est confronté à un mécontentement économique croissant dû à la politique de guerre de Donald Trump contre l'Iran. Les républicains tentent de parvenir à un consensus sur tout plan visant à faire face au coût de la vie en Amérique à moins de six mois des élections de mi-mandat.

Le représentant démocrate Jason Crow avait précédemment déclaré : Trump ne se soucie pas de l'augmentation des coûts et des problèmes des Américains.

Une autre représentante démocrate, Iana Bresley, a souligné : Les prix de l'essence, le coût de la vie et les assurances ont augmenté et ont atteint leur plus haut niveau. Trump a réaffirmé qu'il ne se souciait pas de tenter de faire baisser les prix ou du bien-être financier des Américains.