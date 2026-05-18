Le corridor ferroviaire Iran-Chine a une capacité de transit annuelle d'un million de tonnes de fret

Mohammad Javad Shahjouie, expert du secteur ferroviaire, lors d'un entretien détaillant les spécificités et les capacités du commerce ferroviaire entre l'Iran et la Chine, a déclaré : Concernant la connexion ferroviaire entre l'Iran et la Chine, des routes comme Kazakhstan-Turkménistan-Iran et Chine-Pakistan-Iran ont été définies, et également la route Chine-Ouzbékistan-Afghanistan-Iran pourrait être activée une fois l'infrastructure ferroviaire de l'Afghanistan achevée.

Il a ajouté : Actuellement, les deux premières routes, à savoir le corridor Kazakhstan-Turkménistan-Iran et la route Chine-Pakistan-Iran, existent en termes de connexion infrastructurelle et sont exploitables, bien que la route via le Pakistan n'ait pas été entièrement utilisée jusqu'à présent, mais la route Kazakhstan-Turkménistan a été active jusqu'ici.

Changement des équations commerciales entre l'Iran et la Chine avec l'achèvement des lignes ferroviaires en Afghanistan

Shahjouie a déclaré : La route via l'Afghanistan pourrait prendre deux formes ; premièrement, une connexion directe de la Chine à l'Afghanistan, puis la connexion du réseau ferroviaire afghan à l'Iran, le défi principal étant dans la section de connexion Chine-Afghanistan. La deuxième forme est la connexion de la Chine à l'Ouzbékistan, puis la connexion de la ligne Termez en Ouzbékistan à Mazar-i-Sharif en Afghanistan – cette section existe actuellement, mais pour compléter la chaîne, il faut achever la route de Herat à Mazar-i-Sharif à l'intérieur de l'Afghanistan.

Concernant la capacité de ces corridors, il a poursuivi : On ne peut pas donner un chiffre exact pour la capacité totale, car la capacité de la ligne ferroviaire sur cette route n'est pas dédiée uniquement au transit de l'Iran ; une partie est allouée au transport Est-Ouest et une autre partie au transport intérieur des pays intermédiaires. Cependant, la capacité de ces routes peut être augmentée par l'ajustement des tarifs et la planification du transport.

La capacité des trains de fret Chine-Iran peut être augmentée jusqu'à un train par jour

Cet expert du secteur ferroviaire a rappelé : Dans les conditions actuelles, selon l'annonce de la compagnie ferroviaire, sur la route Chine-Iran, un train circule tous les trois à quatre jours, mais cette capacité peut être améliorée jusqu'à un train par jour. Si ce niveau est atteint, cette route pourrait transporter environ un million de tonnes de fret par an.

Il a précisé : Si les routes du Pakistan et de l'Afghanistan sont activées, une partie considérable du commerce entre l'Iran et la Chine pourrait se faire par le réseau ferroviaire.

Shahjouie a dit : Le point important est qu'en raison du coût plus élevé du transport ferroviaire par rapport au transport maritime, ce sont principalement des marchandises qui se trouvent au milieu ou à la fin de la chaîne de valeur, avec une valeur ajoutée plus élevée, qui empruntent cette route.

Cet expert du secteur ferroviaire a conclu en soulignant : Un autre sujet important est la bidirectionnalité du flux de fret ; c'est-à-dire que les conteneurs importés doivent être remplis avec du fret d'exportation iranien et retournés en Chine pour que cette chaîne commerciale soit durable. Enfin, il faut souligner que le rail ne peut pas couvrir tout le volume du commerce entre l'Iran et la Chine, mais il peut jouer un rôle important dans le transport des priorités commerciales.