Hommage au Lieutenant Général Martyr Mousavi : La Foi et la Résistance au Cœur de l'Armée Iranienne

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Évoquant ses souvenirs de longue date, le Major Général Hatami a expliqué qu'il était particulièrement difficile de décrire toute la grandeur du Lieutenant Général martyr Seyyed Abdolrahim Mousavi, tant sa personnalité était unique et distinguée. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, lors de la structuration du commandement général de l'armée, les deux hommes ont travaillé côte à côte. Alors que le général Hatami occupait le poste de chef adjoint du renseignement de l'armée, le martyr Mousavi assumait la lourde responsabilité de commandant de la base du nord-est à Mashhad.

Pour bien comprendre la grandeur de ce commandant héroïque, il est essentiel d'examiner comment il gérait le double aspect de son autorité militaire et de sa profonde humanité.

Une combinaison parfaite de fermeté et de compassion

Le commandant en chef a souligné que le martyr Mousavi possédait une personnalité remarquablement complète. D'une part, il faisait preuve d'une autorité et d'une fermeté absolues face aux ennemis, notamment l'arrogance mondiale, le régime sioniste et les États-Unis criminels. D'autre part, il témoignait d'un amour et d'une tendresse infinis envers ses compagnons d'armes et le peuple iranien. Allier une telle puissance militaire à une sincère gentillesse est un défi complexe, mais le martyr l'a brillamment relevé. Le Guide suprême de la Révolution islamique l'a d'ailleurs qualifié avec justesse de véritable croyant.

Outre ses qualités de leader militaire face à l'ennemi, son dévouement absolu au service des citoyens lors des crises nationales a marqué les esprits à jamais.

Un commandant au service du peuple et de ses soldats

L'esprit de service du martyr s'illustrait particulièrement lors des catastrophes naturelles, comme les inondations et les tremblements de terre. Lors des graves inondations dans la province du Khouzistan, il a personnellement ordonné que les bateaux de l'armée soient mobilisés pour transporter les étudiants vers leurs centres d'examen, témoignant de son immense dolsouzi. De plus, il organisait régulièrement des réunions dédiées à l'amélioration des conditions de vie du personnel militaire, considérant cette tâche comme un devoir sacré et divin.

Cette dévotion découle directement d'une conviction spirituelle profonde, qui constitue aujourd'hui le fondement même de la force dissuasive de la République islamique.

La puissance de la foi face aux équipements ennemis

Le Major Général Hatami a fermement souligné que la véritable source de l'autorité et de la victoire des forces armées réside dans la foi et les convictions religieuses. C'est cette force spirituelle qui permet à un avion de chasse de type F-cinq d'accomplir sa mission avec succès face aux systèmes de défense sophistiqués des forces américaines et de revenir en toute sécurité, une prouesse impensable sans cette puissance divine. La question de la mort est totalement résolue pour les combattants iraniens : qu'ils obtiennent la victoire sur le terrain ou le martyre, ils sont les véritables vainqueurs, comme l'enseignait l'Imam Khomeiny. Les forces armées continueront de défendre l'indépendance de la République islamique jusqu'à la dernière goutte de leur sang.

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