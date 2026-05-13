Révélation du point faible le plus profond d'Israël à la suite des guerres récentes

Selon le correspondant d'ABNA citant RT, un rapport officiel publié par le bureau du superviseur du cabinet du régime sioniste indique que la capacité de ce régime à produire des armes ainsi que ses réserves d'armement ont diminué en raison des guerres successives depuis le 7 octobre.

Selon ce rapport, la dépendance croissante aux importations d'armes limite l'accès de l'armée aux réserves nécessaires sur les champs de bataille. Malgré des investissements de milliards dans les infrastructures de production d'armes, la capacité de production de l'industrie militaire du régime sioniste a été endommagée.

Ce rapport indique que certaines lignes de production ont complètement perdu leur capacité et que d'autres ont été affaiblies en raison de la tendance de Tel Aviv à acheter des matières premières moins chères à l'étranger et à ne pas répondre aux besoins de l'industrie locale.

Selon ce rapport, la reconstruction de la capacité de production de ces unités nécessite des investissements lourds et une longue période, ce qui a placé le régime sioniste dans une position fragile à la suite des guerres successives. Le manque de certains équipements de combat a entraîné une réduction des opérations sur différents fronts. Les guerres menées ont révélé l'un des points faibles militaires les plus profonds du régime sioniste : la limitation à s'engager dans des guerres de longue durée sans soutien extérieur direct pour la réception d'armes et de munitions. Les affrontements de longue durée avec les forces de résistance à Gaza, le Hezbollah, l'Iran et le Yémen ont consommé une grande partie des réserves militaires du régime sioniste.