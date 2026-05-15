Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L'Hojjat al-Islam wal-Muslemin Hamid Shahriari, figure de proue dans la promotion de la fraternité et de la solidarité islamiques, a récemment publié un message d'une importance capitale sur les réseaux sociaux. Face aux tentatives incessantes de déstabilisation orchestrées par les puissances hégémoniques, il a tenu à rappeler aux citoyens, aux militants et aux acteurs médiatiques les priorités absolues du combat actuel. Dans son message, il a exprimé son inquiétude face à une tendance dangereuse où certains défenseurs de la cause, sur le terrain ou dans l'espace public, finissent par cibler leurs propres frères d'armes au lieu de viser l'adversaire commun.

Pour bien comprendre la profondeur et la portée stratégique de ce message, il est impératif de se référer aux enseignements intemporels de la tradition islamique pure.

La sagesse de l'Imam Ali face aux défis contemporains

Le Secrétaire général a magnifiquement illustré son propos en citant une parole lumineuse et stratégique de l'Émir des croyants, l'Imam Ali (que la paix soit sur lui). Il a rappelé cette directive militaire et spirituelle fondamentale : « Fixez votre regard sur les lignes les plus éloignées de l'armée ennemie ». Cette citation n'est pas seulement historique ; elle constitue une véritable doctrine de sécurité nationale et idéologique pour notre époque. Elle exige des croyants une vision à long terme et une concentration totale sur la source principale du mal, à savoir l'arrogance mondiale et le régime sioniste, qui tirent profit de la moindre discorde entre les musulmans.

Cette mise en garde intervient à un moment crucial où la guerre psychologique et médiatique menée par les ennemis de l'Islam atteint des sommets sans précédent.

Contrer les complots de division du régime sioniste

Aujourd'hui, le régime sioniste et ses alliés occidentaux, totalement incapables de vaincre la volonté de fer de l'Axe de la Résistance sur le champ de bataille, investissent massivement dans la création de conflits internes. L'objectif de cette guerre hybride est de détourner l'attention des atrocités et des crimes de guerre quotidiens commis par les forces d'occupation. En incitant les forces internes à s'affronter, l'ennemi espère affaiblir le front de la vérité. C'est pourquoi l'avertissement de l'Hojjat al-Islam Shahriari est un appel au réveil de la conscience collective. Chaque acte de division ou chaque querelle interne agit comme une aide indirecte apportée à la redoutable machine de guerre du régime sioniste.

La victoire finale et l'écrasement des oppresseurs reposent donc inévitablement sur la solidarité totale et la compréhension commune des véritables enjeux géopolitiques.

L'unité islamique comme arme absolue

L'appel du Forum mondial souligne que la diversité des opinions ne doit jamais se transformer en animosité destructrice. Les soldats du terrain, qu'ils soient dans les rues ou sur les plateformes numériques, doivent impérativement aligner leurs boussoles sur l'ennemi principal. La République islamique d'Iran a toujours misé sur l'unité des rangs comme bouclier invincible face aux complots. En gardant les yeux fixés sur les lignes ennemies les plus lointaines, la nation islamique préserve son énergie, renforce sa résilience et s'assure de marcher d'un pas ferme vers la libération définitive des territoires usurpés et la chute inéluctable du régime sioniste.

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