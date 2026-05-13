Nouvelle aventure de Trump ; publication de la carte géographique du Venezuela avec le drapeau américain

Selon l'agence de presse ABNA, Donald Trump, le président américain, a de nouveau évoqué la possibilité de l'annexion du Venezuela aux États-Unis en publiant un message sur le réseau social Truth Social.

Ceci alors qu'auparavant, la présidente par intérim du Venezuela, en réaction aux délires de Trump, avait clairement déclaré : « Je n'ai jamais songé, même de loin, à devenir le 51e État américain. »

Delcy Rodríguez, la présidente par intérim du Venezuela, a rejeté lundi dans un discours les délires de Trump concernant l'annexion de son pays aux États-Unis et a clairement affirmé que Caracas ne pense « jamais » à devenir le 51e État américain comme le dit le président américain.

Delcy Rodríguez a répondu à ce sujet : « Cette question ne sera jamais envisagée, car s'il y a une chose que nous, Vénézuéliens, possédons, c'est notre amour pour notre processus d'indépendance, nous aimons nos héros. »

Trump, en début de semaine, avait annoncé qu'il « examinerait sérieusement » l'annexion du Venezuela en tant que 51e État !