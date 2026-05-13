Vague de réactions négatives aux propos de Trump ; le président américain est la cause de la vie chère

Selon le correspondant d'ABNA citant Al Jazeera, les récents propos de Trump sur l'économie américaine ont entraîné une vague de réactions négatives parmi les politiciens de son pays. Interrogé récemment par un journaliste : « Dans quelle mesure la situation économique difficile des États-Unis et la hausse continue de l'inflation vous encouragent-elles à parvenir à un accord avec l'Iran ? » Il a répondu : « Pas du tout. Quand on parle de l'Iran, la seule chose qui compte, c'est qu'ils ne doivent pas avoir d'armes nucléaires ! Je ne pense pas à la situation financière des Américains. »

Ces propos de Trump sont tenus alors que l'économie américaine traverse une période sensible. Après la guerre contre l'Iran, des tensions considérables sont apparues sur les marchés de l'énergie, et le prix de l'essence aux États-Unis a fortement augmenté. L'inflation a également atteint son plus haut niveau depuis mai 2023.

À cet égard, Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a écrit dans un post : « Est-ce plus clair que jamais que Trump se moque de vous ? Il a dit : Pas du tout ! »

Jason Crow, un élu démocrate américain, a également déclaré : « Trump se moque de l'augmentation des coûts et des problèmes des Américains. »

Iyanna Brissley, une autre élue démocrate américaine, a souligné : « Les prix de l'essence, le coût de la vie et les assurances ont augmenté et ont atteint leur plus haut niveau. Trump a de nouveau souligné qu'il se moque des efforts pour faire baisser les prix ou du bien-être financier des Américains. »

Bernie Sanders, célèbre sénateur américain, a également déclaré : « Le narcissique suprême ! Il se moque de la situation financière des Américains car les problèmes de la classe ouvrière ne sont pas importants pour lui. Ce qui compte, c'est d'enrichir davantage sa famille. »

Rafael Warnock, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, faisant remarquer que les propos de Trump n'ont pas choqué ses détracteurs, a souligné : « Oui, nous avons vu cela. »

Katherine Clark, la leader de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, a déclaré : « Les coûts ont augmenté à cause de Trump, et pourtant il se moque de vous. »

De nombreux autres sénateurs et représentants américains ont également réagi négativement à ces propos de Trump en publiant des messages sur les réseaux sociaux.