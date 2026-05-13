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Cuba : Les accusations américaines ne servent qu'à justifier les pressions contre La Havane

13 mai 2026 - 13:20
Code d'info: 1813793
Source: ABNA
Cuba : Les accusations américaines ne servent qu'à justifier les pressions contre La Havane

Le président cubain a qualifié l'accusation de menace contre la sécurité nationale américaine de prétexte pour intensifier les pressions et le blocus économique contre La Havane.

Selon le correspondant d'ABNA citant Al Mayadeen, Miguel Díaz-Canel, le président de Cuba, a déclaré que les accusations des États-Unis concernant la menace contre la sécurité nationale ne sont formulées que dans le but de justifier l'intensification des sanctions et du blocus économique contre Cuba.

Díaz-Canel a souligné dans un message publié sur sa page personnelle que ces allégations n'ont aucun fondement logique et réel, et qu'elles contredisent les faits historiques.

Il a averti que la poursuite de ces politiques pourrait avoir des conséquences dangereuses pour la région.

Le président cubain a également déclaré que La Havane n'a commis aucun acte d'agression contre les États-Unis depuis plus de six décennies, mais qu'elle a toujours été la cible d'actions hostiles de Washington.

Il a ensuite rejeté les déclarations de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, concernant les problèmes économiques de Cuba, et a déclaré que Washington, depuis des années, dépense de l'argent et exerce des pressions politiques pour affaiblir l'économie et le peuple cubains.

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