Cuba : Les accusations américaines ne servent qu'à justifier les pressions contre La Havane

Selon le correspondant d'ABNA citant Al Mayadeen, Miguel Díaz-Canel, le président de Cuba, a déclaré que les accusations des États-Unis concernant la menace contre la sécurité nationale ne sont formulées que dans le but de justifier l'intensification des sanctions et du blocus économique contre Cuba.

Díaz-Canel a souligné dans un message publié sur sa page personnelle que ces allégations n'ont aucun fondement logique et réel, et qu'elles contredisent les faits historiques.

Il a averti que la poursuite de ces politiques pourrait avoir des conséquences dangereuses pour la région.

Le président cubain a également déclaré que La Havane n'a commis aucun acte d'agression contre les États-Unis depuis plus de six décennies, mais qu'elle a toujours été la cible d'actions hostiles de Washington.

Il a ensuite rejeté les déclarations de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, concernant les problèmes économiques de Cuba, et a déclaré que Washington, depuis des années, dépense de l'argent et exerce des pressions politiques pour affaiblir l'économie et le peuple cubains.