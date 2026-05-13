23 opérations du Hezbollah contre le régime sioniste en une journée

Selon le correspondant d'ABNA citant RT, le Hezbollah libanais a annoncé, par la publication de communiqués, avoir mené 23 opérations en une journée contre l'ennemi sioniste en réaction aux violations de la trêve par Tel Aviv.

Le Hezbollah a souligné que ces opérations sont menées pour défendre le pays et le peuple libanais, et en réponse à la violation de la trêve et à l'attaque des villages du sud du pays.

Selon ce rapport, les positions des soldats sionistes à Hula, près de la rivière Dair Siryan, Tayr Harfa et sur l'axe Naqoura - Al-Iskandarouna ont été visées.

De plus, des chars Merkava ont été touchés par des missiles et des drones du Hezbollah à Al-Bayyada, Al-Tayyiba, Al-Iskandarouna et Hula.