Dahw al-Ard : Une occasion privilégiée de proximité avec le Seigneur

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Dahw al-Ard compte parmi les jours les plus importants et les plus riches en vertus dans les croyances islamiques. C'est le jour où la terre a émergé des eaux, et il est reconnu comme un moment béni pour l'adoration, le jeûne et le rapprochement avec Dieu. Dans les récits traditionnels, ce jour est lié à des événements majeurs tels que la naissance du prophète Ibrahim (as) et du prophète Issa (as), et selon une tradition, il marquera également le jour de l'apparition de l'Imam al-Mahdi (aj).