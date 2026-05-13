Pression accrue sur le Premier ministre britannique pour qu'il démissionne

Selon le correspondant d'ABNA, le Daily Mail a rapporté que la pression sur Keir Starmer, le Premier ministre britannique, pour qu'il démissionne s'est accrue, à tel point que la ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni lui ont également demandé de se retirer.

Dans ce contexte, lundi, plusieurs personnalités éminentes du gouvernement britannique, dont le ministre de la Défense, se sont rendues à la résidence du Premier ministre.

On s'attend à ce que les demandes de démission adressées à Starmer augmentent. Il a également été rapporté que le ministre de la Santé et le maire de Manchester se préparent secrètement à faire face aux développements à venir.

Charlotte Nichols, députée de la circonscription de Warrington North, a souligné que le Premier ministre n'a pas le contrôle nécessaire sur la direction du pays. Elle a ajouté : « C'est fini, il est temps que quelqu'un d'autre prenne les rênes. »

Ces pressions se sont intensifiées après que quatre assistants du cabinet britannique ont démissionné du gouvernement, invoquant un manque de confiance dans la capacité du Premier ministre à changer la tendance actuelle. Deux autres ont demandé à Starmer de démissionner sans démissionner eux-mêmes. Ceci alors que Starmer a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa voie politique et a annoncé la nomination de six nouveaux assistants pour remplacer ceux qui avaient demandé sa démission.

Ces développements sont dus à la défaite du Parti travailliste aux élections locales de jeudi dernier, ce qui pousse les membres du parti à exiger la démission de Starmer.

Les premiers résultats des élections locales britanniques indiquaient une défaite lourde et catastrophique du Parti travailliste face au parti de droite Reform UK.

Le Parti travailliste, dirigé par le Premier ministre britannique, a subi des défaites précoces et sévères lors des élections locales de la semaine dernière ; un résultat qui montre la profondeur de la colère des électeurs et qui accroît les doutes sur l'avenir politique de Starmer.