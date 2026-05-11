Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le journal hébréophone Haaretz a rapporté que le nombre de républicains opposés à la guerre aux États-Unis augmente, et que la plupart d'entre eux estiment que la guerre n'a rien apporté à ce pays.

Ce rapport indique que les politiciens du Parti républicain américain tentent de prendre leurs distances par rapport à la guerre. Ils évitent de répondre aux questions sur les résultats de cette guerre qui n'a apporté que des hausses de prix aux États-Unis.

Plus tôt, les médias sionistes avaient rapporté que l'impasse persistait et que Trump était comme quelqu'un de coincé, vaincu et humilié. Rien dans aucun domaine ne se passe comme il le voulait.

Ce rapport ajoute : « Il semble qu'une petite étincelle dans le détroit d'Ormuz pourrait suffire à embraser à nouveau toute la région. »