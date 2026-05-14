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Prières quotidiennes ; un moyen de maintenir le lien avec Dieu

Chapeau : L’invocation et l’entretien intime avec Dieu sont enracinés dans la nature humaine و et en tout temps, ils orientent le cœur de l’homme vers la source du bien et de la vertu.Au-delà de la recommandation de l'acte de prier en soi, les enseignements religieux préconisent des invocations spécifiques pour chaque jour de la semaine ; ces prières peuvent approfondir le lien quotidien de l'homme avec Dieu et l'aider sur le chemin de la spiritualité et de la sérénité.

14 mai 2026 - 10:53
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