Prières quotidiennes ; un moyen de maintenir le lien avec Dieu

Chapeau : L’invocation et l’entretien intime avec Dieu sont enracinés dans la nature humaine و et en tout temps, ils orientent le cœur de l’homme vers la source du bien et de la vertu.Au-delà de la recommandation de l'acte de prier en soi, les enseignements religieux préconisent des invocations spécifiques pour chaque jour de la semaine ; ces prières peuvent approfondir le lien quotidien de l'homme avec Dieu et l'aider sur le chemin de la spiritualité et de la sérénité.

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