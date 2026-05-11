La Main Invisible de Dieu sur le Chemin de la Gloire : Une Méditation sur le Tawhid dans la Sourate Yusuf (as)

Code d'info: 1812704

La sourate Yusuf (as) est le récit de la souveraineté absolue de Dieu. C'est là que les volontés humaines, même celles visant à éliminer un enfant, se transforment en préludes à sa gloire et à son autorité. Le puits, l'exil, la stérilité de l'Aziz d'Égypte et l'adoption de Yusuf ne furent en rien fortuits ; ils constituaient les maillons précis d'un dessein divin destiné à le porter au rang de prophète.