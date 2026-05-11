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La Main Invisible de Dieu sur le Chemin de la Gloire : Une Méditation sur le Tawhid dans la Sourate Yusuf (as)

11 mai 2026 - 08:50
Code d'info: 1812704
La Main Invisible de Dieu sur le Chemin de la Gloire : Une Méditation sur le Tawhid dans la Sourate Yusuf (as)

La sourate Yusuf (as) est le récit de la souveraineté absolue de Dieu. C'est là que les volontés humaines, même celles visant à éliminer un enfant, se transforment en préludes à sa gloire et à son autorité. Le puits, l'exil, la stérilité de l'Aziz d'Égypte et l'adoption de Yusuf ne furent en rien fortuits ; ils constituaient les maillons précis d'un dessein divin destiné à le porter au rang de prophète.

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