Premier ministre pakistanais : Nous avons reçu la réponse de l'Iran à la proposition américaine

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, a annoncé aujourd'hui dimanche que le commandant de l'armée de son pays avait signalé la réception de la réponse iranienne à la proposition américaine.

Selon ce média, le Premier ministre pakistanais a déclaré à ce sujet que le maréchal Asim Munir, commandant de l'armée de son pays, l'avait informé que la réponse de l'Iran à la proposition américaine avait été reçue.

Cela survient alors qu'une source diplomatique pakistanaise a annoncé il y a quelques heures que la réponse iranienne avait été reçue peu de temps auparavant et transmise à la partie américaine.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avait également déclaré à plusieurs reprises que les vues et considérations de l'Iran concernant les propositions américaines seraient envoyées après l'achèvement des examens et de la synthèse finale.

Selon le plan proposé, à ce stade, les négociations seront axées sur la fin de la guerre dans la région.