Wall Street Journal : Trump n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques dans la guerre

Selon l'agence ABNA, le journal américain Wall Street Journal citant des sources informées a rapporté que l'administration Trump, malgré la réalisation de certains succès tactiques dans la guerre, n'a réalisé aucun objectif stratégique dans la guerre contre l'Iran.

Ces sources ont déclaré qu'il existe encore de grandes divergences entre les positions de Washington et de Téhéran concernant la gestion future du détroit d'Ormuz.

Elles ont ajouté qu'il existe également de grands désaccords sur le type de restrictions que Téhéran acceptera dans son programme nucléaire.