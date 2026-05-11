Macron : Nous n’avons jamais eu l’intention d’envoyer des navires de guerre dans le détroit d’Ormuz

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant RT, Emmanuel Macron, le président français, a fait volte-face aujourd’hui, dimanche, après l’avertissement « ferme » de l’Iran concernant le détroit d’Ormuz.

Le président français a déclaré dans ses propos qu’il n’y avait jamais eu de plan pour déployer des navires de guerre parisiens dans le détroit d’Ormuz. Cela n’a jamais été un choix de Paris.

Ceci alors que les médias avaient précédemment rapporté que l’armée française avait publié des images du porte-avions Charles de Gaulle traversant le canal de Suez en direction du golfe Persique.

D’autre part, Kazem Gharibabadi, le vice-ministre chargé des affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères, a réagi il y a quelques heures à l’envoi de navires de guerre français et britanniques dans la région et a souligné : « La sécurité du détroit d’Ormuz n’est assurée que par l’Iran. » La France a annoncé avoir envoyé le porte-avions Charles de Gaulle pour une mission conjointe avec Londres dans le but déclaré de « renforcer la liberté de navigation » en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, et la Grande-Bretagne enverra également un navire de guerre dans cette région. Le déploiement de navires de guerre extra-régionaux autour du détroit d’Ormuz sous prétexte de protéger la navigation est une « escalade de la crise et une militarisation d’une voie navigable vitale ».

Gharibabadi a qualifié le « recours illégal à la force, la menace contre les États côtiers et le blocus maritime » comme étant à l’origine de l’insécurité dans la région.