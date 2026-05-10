Rome : Nous n'entrerons certainement pas en guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, dans une interview au journal italien Corriere della Sera, répondant aux déclarations et positions du président américain Donald Trump contre Rome en raison de la non-participation de son pays à l'agression illégale américano-sioniste contre l'Iran, a déclaré : Notre alliance (avec Washington) est solide, et cette alliance est avec l'Amérique, pas avec Trump, Obama ou Biden.

Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré : Un cessez-le-feu durable et un cadre d'accords internationaux (en Asie occidentale) sont nécessaires. L'Amérique a également besoin de l'Europe et de l'Italie. L'affaiblissement d'un continent comme le nôtre et d'un pays comme le nôtre, qui sont stratégiquement et économiquement nécessaires, y compris pour la sécurité de tout l'Occident, ne profitera à personne.

Antonio Tajani a ensuite ajouté : Je veux dire très clairement. Il n'est pas juste de dire que l'Italie n'a rien fait. L'Italie est le pays qui contribue le plus aux opérations internationales de maintien de la paix, que ce soit avec l'ONU ou avec l'OTAN. Je me réfère spécifiquement au Liban, où nous participons non seulement à la mission de la FINUL, mais nous sommes prêts à faire plus.

Il a ajouté : Nos relations (avec l'Amérique) se poursuivent, et nous avons besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. Nous n'avons pas été impliqués dans la question iranienne, nous n'avons même pas été informés. Nous avons également un objectif commun de calmer la région ; nous espérons un dialogue qui mène à la paix. Nous ne voulons certainement pas entrer en guerre (avec l'Iran) ; mais nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir le respect du droit international de la mer.