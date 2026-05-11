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Le convoi terrestre « Samoud » est entré en Libye pour se diriger vers Gaza

11 mai 2026 - 13:12
Code d'info: 1812831
Source: ABNA
Le convoi terrestre « Samoud » est entré en Libye pour se diriger vers Gaza

Après l'acte de piraterie du régime sioniste contre la flotte « Samoud » en eaux internationales, le convoi terrestre « Samoud » entend désormais traverser les frontières pour atteindre la bande de Gaza.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Qods, des activistes des réseaux sociaux ont annoncé que le convoi terrestre « Samoud » a traversé les frontières tunisiennes et est entré en Libye par le poste frontière de Ras Ajdir.

Cette action du convoi « Samoud » vise à préparer le terrain pour un nouveau mouvement vers la bande de Gaza et pour briser le blocus injuste imposé à cette bande.

Ce convoi comprend un certain nombre d'activistes pro-palestiniens venus de Tunisie, d'Algérie, de Mauritanie et d'autres pays. Il s'agit de la troisième tentative de ce convoi pour atteindre la bande de Gaza via la Libye.

Le convoi « Samoud » a été arrêté une première fois en juin 2026 aux frontières ouest de la ville de Syrte avant d'atteindre l'Égypte.

Récemment, le régime sioniste a également attaqué la flotte « Samoud » en eaux internationales et a saisi 21 bateaux de cette flotte ainsi que leurs occupants.

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