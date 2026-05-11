Le convoi terrestre « Samoud » est entré en Libye pour se diriger vers Gaza

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Qods, des activistes des réseaux sociaux ont annoncé que le convoi terrestre « Samoud » a traversé les frontières tunisiennes et est entré en Libye par le poste frontière de Ras Ajdir.

Cette action du convoi « Samoud » vise à préparer le terrain pour un nouveau mouvement vers la bande de Gaza et pour briser le blocus injuste imposé à cette bande.

Ce convoi comprend un certain nombre d'activistes pro-palestiniens venus de Tunisie, d'Algérie, de Mauritanie et d'autres pays. Il s'agit de la troisième tentative de ce convoi pour atteindre la bande de Gaza via la Libye.

Le convoi « Samoud » a été arrêté une première fois en juin 2026 aux frontières ouest de la ville de Syrte avant d'atteindre l'Égypte.

Récemment, le régime sioniste a également attaqué la flotte « Samoud » en eaux internationales et a saisi 21 bateaux de cette flotte ainsi que leurs occupants.