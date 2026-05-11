1 700 violations du cessez-le-feu au Liban par Tel Aviv en trois semaines

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RT, le ministre libanais de l'Information a déclaré qu'en seulement trois semaines, plus de 1 700 violations du cessez-le-feu par le régime sioniste contre le Liban ont été enregistrées.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé dimanche que le nombre de martyrs des attaques sionistes depuis le 2 mars 2026 a atteint 2 846.

Le ministère libanais de la Santé a également souligné que 8 693 personnes ont été blessées à la suite de ces attaques.

Selon ce rapport, au cours des dernières 24 heures, selon le ministère libanais de la Santé, 51 personnes ont été martyrisées.