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Union européenne : Nous soutenons une solution politique entre l'Iran et les États-Unis

11 mai 2026 - 13:15
Code d'info: 1812837
Source: ABNA
Union européenne : Nous soutenons une solution politique entre l'Iran et les États-Unis

La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères a souligné la nécessité d'arrêter la guerre dans la région et de rouvrir le détroit d'Ormuz.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a souligné : « Nous soutenons une solution politique pour résoudre la crise entre l'Iran et les États-Unis. »

Elle a ajouté : « Les regards sont actuellement tournés vers l'arrêt de la guerre et la réouverture du détroit d'Ormuz. »

Il convient de noter que l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran a perturbé le passage des navires dans le détroit d'Ormuz. La perturbation de cette voie navigable stratégique a déséquilibré la chaîne d'approvisionnement en carburant et en énergie, ainsi que de nombreux autres produits tels que les produits pétrochimiques et les engrais chimiques dans le monde entier.

L'Iran a déclaré qu'il était prêt, en cas de cessez-le-feu durable et de fin de la guerre, à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz dans le respect des protocoles et des considérations de sécurité requis.

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