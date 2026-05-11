Union européenne : Nous soutenons une solution politique entre l'Iran et les États-Unis

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a souligné : « Nous soutenons une solution politique pour résoudre la crise entre l'Iran et les États-Unis. »

Elle a ajouté : « Les regards sont actuellement tournés vers l'arrêt de la guerre et la réouverture du détroit d'Ormuz. »

Il convient de noter que l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran a perturbé le passage des navires dans le détroit d'Ormuz. La perturbation de cette voie navigable stratégique a déséquilibré la chaîne d'approvisionnement en carburant et en énergie, ainsi que de nombreux autres produits tels que les produits pétrochimiques et les engrais chimiques dans le monde entier.

L'Iran a déclaré qu'il était prêt, en cas de cessez-le-feu durable et de fin de la guerre, à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz dans le respect des protocoles et des considérations de sécurité requis.