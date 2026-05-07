Pezeshkian : Toute négociation sur la réouverture du détroit d’Ormuz nécessite la levée du blocus maritime

Selon l’agence de presse Abna, lors d’un entretien téléphonique dans la soirée du mercredi 6 mai 2026, Massoud Pezeshkian, Président de la République islamique d’Iran, et Emmanuel Macron, Président de la France, ont échangé et discuté des derniers développements régionaux, de l’avancement des négociations et de certaines questions stratégiques, dont la situation dans le détroit d’Ormuz.

Au cours de cet entretien, dans le cadre de la mise en avant des solutions diplomatiques, le Président de notre pays, tout en remerciant la France pour ses efforts, a déclaré : « Nous nous réjouissons que l’approche française repose sur la résolution des problèmes par le dialogue, et la République islamique d’Iran a toujours accueilli favorablement une telle approche. »

Pezeshkian a ensuite souligné les violations répétées de la trêve par le régime sioniste lors de ses attaques récurrentes contre le Liban et a précisé : « Ce régime n’a absolument pas respecté ses engagements en matière de cessez-le-feu. Tout comme il n’a jamais respecté la trêve à Gaza, il viole aujourd’hui à plusieurs reprises les accords au Liban. Malheureusement, la communauté internationale reste spectatrice des crimes, du génocide et de l’agression de ce régime. Il est naturel que, dans ces conditions, la résistance islamique au Liban agisse dans le cadre de la défense de son pays et de son peuple. »

Dans une autre partie de l’entretien, expliquant les expériences passées des négociations, le Président de notre pays a évoqué les obstructions répétées des Américains dans l’ensemble des processus de dialogue et a déclaré : « Lors des négociations bilatérales entre l’Iran et la France à New York, malgré des accords conclus à l’époque, ce sont les États-Unis qui, par leurs obstructions, ont empêché la progression du processus. Malheureusement, les pays européens, au lieu d’adopter une position critique face à ce comportement, en déclenchant le mécanisme de “snapback”, ont imposé des pressions secondaires sur l’Iran et ont orienté la voie diplomatique d’un engagement constructif vers la pression, les menaces et les sanctions, alors que la République islamique d’Iran s’était engagée dans ce processus de bonne foi. »