Les États-Unis expriment leur inquiétude quant au contrôle de l'Iran sur les câbles à fibres optiques dans le détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mike Waltz, l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, a déclaré à la chaîne de télévision ABC à propos des plus de 50 jours de menaces de Donald Trump contre l'Iran et de l'absence d'ouverture du détroit d'Ormuz aux navires hostiles : « Ce n'est pas la première fois que l'Iran profère une telle menace ou commet réellement un tel acte. Nous avons eu la guerre des pétroliers où ils ont visé l'un de nos navires avec une mine dans les années 80, et cela fait 50 ans qu'ils font ce genre de choses. »

Il a critiqué l'exercice de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz et a déclaré : « Maintenant, ils ont même menacé à la télévision d'État iranienne de saisir les câbles sous-marins traversant le détroit d'Ormuz – des câbles qui transportent des données financières, des informations boursières et des données liées au cloud et aux centres de données. Nous ne pouvons pas accepter cela. »

Les câbles sous-marins à fibres optiques traversant le détroit d'Ormuz transportent quotidiennement plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières (incluant les messages SWIFT, les transactions boursières et les échanges de devises). Cependant, cette infrastructure de communication vitale a été négligée dans l'ombre de la vision traditionnelle du détroit (navigation et énergie), et l'Iran est privé de ses avantages économiques et souverains.