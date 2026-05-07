Khani : Le détroit d’Ormuz joue un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire mondiale

Selon l’agence de presse Abna, Abdollah Khani, vice-président du Bureau stratégique de l’administration présidentielle, lors d’une conférence spécialisée sur l’élaboration d’un cadre analytique et stratégique dans le domaine de la géoéconomie, axée sur le rôle du détroit d’Ormuz sur les marchés mondiaux de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement alimentaire, qui s’est tenue mercredi soir (6 mai 2025) sous le titre « Jouer avec le risque pour créer des instruments de négociation et de dissuasion », en partenariat avec la Chambre de commerce de Téhéran et en présence de Verdi Nejad (secrétaire général de la Chambre de commerce de Téhéran), Dehghani Firoozabadi (membre du conseil scientifique de l’Université Allameh et secrétaire du Conseil stratégique des relations extérieures), des représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, du Djihad agricole et d’un groupe d’experts politiques, a déclaré : « Ce passage vital joue un rôle déterminant dans les équations de l’économie mondiale, et les évolutions qui s’y rapportent peuvent affecter directement les marchés de l’énergie, les prix et même la sécurité alimentaire au niveau international. »

Khani a ajouté : « L’Iran est le pilier de la sécurité régionale et insiste sur le fait que les pays de la région doivent assurer la sécurité du golfe Persique et du détroit d’Ormuz grâce à des mécanismes de coopération régionale et sans l’ingérence d’étrangers. »

L’analyse des récents développements et de leur impact sur les marchés mondiaux de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement alimentaire est une nécessité

Poursuivant, Hanane Dorrashti, secrétaire de cette conférence, a expliqué l’objectif de cette réunion et a déclaré : « L’analyse des récents développements dans le domaine des interactions internationales et de leur impact sur les marchés mondiaux de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement alimentaire est l’une des nécessités majeures des analyses stratégiques dans les conditions actuelles. »

Elle a ajouté : « Cette conférence a été organisée dans le but d’analyser les capacités géoéconomiques du pays et de proposer des approches actives pour faire face à la situation actuelle. »