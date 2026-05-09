Al Jazeera: La guerre prendra fin avec le retrait américain ; L'Iran n'est pas le Venezuela

Selon l'agence de presse ABNA, le site d'Al Jazeera, dans un rapport signé par Jeffrey Sachs, économiste et analyste géopolitique américain, et Sibel Fares, conseillère principale du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies pour le Moyen-Orient et l'Afrique, écrit : « Il est prévu que la guerre que les États-Unis ont lancée contre l'Iran en février 2026 se termine par le retrait de Washington. »

Ce rapport indique : « Les États-Unis ne peuvent pas continuer cette guerre sans en considérer les conséquences catastrophiques. Toute nouvelle escalade entraînera très probablement la destruction des infrastructures pétrolières, gazières et d'eau douce de la région et, finalement, une catastrophe mondiale de longue durée. »

Le rapport ajoute : « L'Iran peut imposer des coûts que les États-Unis ne peuvent pas supporter. L'hypothèse initiale reposait sur l'idée qu'une attaque conjointe des États-Unis et du régime sioniste contre l'Iran affaiblirait considérablement la structure militaire de ce pays et qu'elle finirait par s'effondrer. Trump pensait que l'Iran suivrait la même voie que le Venezuela. Trump a naïvement pensé que cela se produirait également en Iran, mais l'opération de changement de régime dans ce pays a échoué. L'Iran n'est pas le Venezuela ; ni historiquement, ni techniquement, ni culturellement, ni géographiquement, ni même géopolitiquement. »

Le rapport souligne en outre : « Le peuple iranien s'est uni derrière son système contre l'agression étrangère. Après plus de deux mois, Trump et Netanyahou n'ont obtenu ni un régime docile sous leur contrôle, ni une reddition qui mettrait fin à la guerre, ni aucune voie indiquant une victoire. Il semble que la seule voie pratique que Washington ait empruntée soit le retrait. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, et aucune des autres questions entre les États-Unis et l'Iran n'a été résolue. »