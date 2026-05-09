Réunion du Conseil de sécurité sur la violence des sionistes en Cisjordanie

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse palestinienne Shehab, le Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'une réunion initiée par cinq membres du Conseil de sécurité (Danemark, France, Grèce, Lettonie et Royaume-Uni) dans le cadre du format « formule Arria », a examiné les événements en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

Alors que le gouvernement américain continue de soutenir absolument les crimes du régime sioniste en Palestine occupée et dans la région, ladite réunion, en raison de l'absence de consensus entre les membres du Conseil de sécurité, s'est tenue en dehors du cadre officiel du Conseil. L'objectif de cette réunion non contraignante était d'attirer l'attention sur les défis et les problèmes auxquels les Palestiniens sont confrontés en Cisjordanie et à Jérusalem.

« Max Rodenbeck », directeur du projet Palestine au sein de l'International Crisis Group, a décrit la situation en Cisjordanie comme horrible et a déclaré que le régime sioniste avait créé 102 nouvelles colonies dans cette région au cours des quatre dernières années.

Il a ajouté que ce nombre équivaut approximativement au total des colonies construites au cours des 50 dernières années. Rodenbeck a également accusé le cabinet du régime sioniste de mettre en œuvre des politiques qui affaiblissent considérablement l'économie palestinienne.

Les réunions de la « formule Arria » au Conseil de sécurité ont un caractère informel et aucune résolution ou déclaration n'est émise en leur nom à l'issue de ces réunions.

Ces derniers mois, la Cisjordanie a connu une augmentation des attaques et des mesures répressives du régime sioniste, y compris des raids, des arrestations, des démolitions de maisons, des tirs et un recours excessif à la force. Parallèlement, les attaques des colons contre les Palestiniens et leurs biens ont également augmenté.