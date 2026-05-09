Média sioniste : Un récent scandale secoue Israël

Selon l'agence de presse ABNA, le site sioniste I24 News a rapporté que le scandale d'espionnage pour le compte de l'Iran et la révélation des actions de soldats sionistes ont secoué le régime sioniste.

Ce rapport indique que ces soldats ont transféré des informations sensibles à l'Iran en échange de sommes d'argent. Les Iraniens ont réussi à recruter des militaires et pas seulement des civils ordinaires comme par le passé.

Auparavant, le service de sécurité intérieure et de renseignement du régime sioniste (Shin Bet) et la police militaire de ce régime avaient annoncé dans un communiqué commun l'ouverture d'une procédure pour espionnage contre 3 militaires et 1 civil.

Ce rapport indique également que les accusés ont filmé des gares, des centres commerciaux, des caméras de sécurité et certaines autres zones. Les trois militaires précités sont également accusés d'avoir fourni à la partie iranienne des images relatives à l'école technique de l'armée de l'air du régime.