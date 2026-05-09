Al-Mayadeen: L'Iran surveille les mouvements d'un destroyer américain près des Émirats arabes unis

Selon l'agence de presse ABNA, le correspondant d'Al-Mayadeen basé en Iran a rapporté que Téhéran surveille l'arrivée d'un destroyer américain au large des côtes des EAU et suit ses manœuvres.

Il convient de noter que plus tôt, la marine de l'armée iranienne avait indiqué dans un communiqué concernant l'incursion maritime des ennemis dans les eaux territoriales de notre pays : « La marine de l'armée iranienne, avec divers missiles, drones de combat et roquettes, a attaqué les destroyers américains qui, violant le cessez-le-feu, avaient attaqué des pétroliers iraniens près du détroit d'Ormuz et dans les eaux territoriales. »

Ce communiqué a souligné : « À la suite de cette réponse, les destroyers américains agresseurs ont changé de cap et ont quitté la région. »