Analyse diplomatique : Le fossé entre le Vatican et la Maison Blanche au-delà des mots

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le texte intégral de l'analyse souligne que cette rencontre s'inscrit dans un environnement international extrêmement tendu, marqué par le dossier nucléaire iranien, les guerres en Asie de l'Ouest, les crises humanitaires et les rivalités en Amérique latine. Pour le Dr Mokhtari, ce face-à-face oppose deux logiques inconciliables : celle du Vatican, acteur normatif prônant la dignité humaine et la paix, et celle des États-Unis, puissance stratégique dont l'approche sécuritaire et "réaliste" n'hésite pas à recourir à la force, voire au soutien d'actes qualifiés de génocidaires, pour maintenir sa domination.

Une mission de gestion de crise et de réparation

L'analyse de l'ambassadeur iranien précise que cette rencontre n'a débouché sur aucun accord concret. Son rôle principal a été de maintenir des canaux de communication ouverts après une période de tensions verbales inédites entre Donald Trump et le Souverain Pontife. Ces tensions cristallisent deux visions opposées de la légitimité de la force et du rôle moral du Saint-Siège dans les crises internationales.

Le choix de Marco Rubio n'est pas anodin. Homme politique catholique, il a été envoyé par Washington pour calmer le jeu alors que les attaques répétées de Donald Trump contre le Pape ont créé un « fossé sans précédent » entre la Maison Blanche et le Vatican. Rubio, bien que connu pour ses positions de "faucon" et son soutien passé à la pression maximale contre l'Iran, a ici endossé le rôle de diplomate modérateur.

L'Iran et le Moyen-Orient : Cœur de la discorde

Selon le Dr Mokhtari, le dossier iranien et le risque d'embrasement en Asie de l'Ouest ont été au centre des discussions. Deux dynamiques se sont affrontées :

Le Vatican a tenté de mettre en garde les États-Unis contre l'expansion de la guerre et la logique de l'escalade militaire, utilisant un langage ancré dans l'éthique et l'humanité.

Les États-Unis ont cherché à obtenir du Vatican qu'il s'abstienne de prises de position qui pourraient, selon Washington, affaiblir la « dissuasion occidentale ».

Le Saint-Siège s'inquiète particulièrement de la rhétorique belliciste de l'administration Trump, tandis que Washington craint l'influence morale du Pape sur l'opinion publique catholique, tant en Europe qu'aux États-Unis, à l'approche des élections au Congrès.

Des paradigmes de sécurité opposés

L'ambassadeur souligne une divergence fondamentale sur la sécurité mondiale. Le Vatican plaide pour un désarmement nucléaire total et soutient activement le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN). À l'inverse, les États-Unis persistent dans une logique de dissuasion sélective, utilisant la menace nucléaire iranienne comme levier de pression politique tout en s'affranchissant eux-mêmes des cadres de désarmement globaux.

Le geste symbolique du Pape — offrir un « rameau d'olivier » à Marco Rubio — a été interprété par les observateurs comme une invitation pressante à la désescalade, alors même que les États-Unis continuent d'agir dans un cadre strictement sécuritaire.

Conclusion : Une stabilisation précaire

En conclusion, le Dr Mokhtari estime que cette rencontre ne marque pas un tournant, mais une simple stabilisation des différends. Le Vatican continue d'agir comme une "puissance douce" (soft power) cherchant à orienter la politique mondiale vers le multilatéralisme, tandis que les États-Unis tentent de limiter les dommages diplomatiques causés par l'impulsivité de leur dirigeant.

Enfin, l'aspect intérieur américain ne doit pas être négligé : pour le Parti Républicain, il s'agissait également d'une manœuvre électorale visant à ne pas s'aliéner l'électorat catholique avant les élections législatives. En résumé, le passage de Rubio au Vatican a été une tentative de "gestion de crise" pour éviter qu'une rupture personnelle entre Trump et le Pape ne devienne une crise stratégique majeure.

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