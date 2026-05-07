Mahir Hamoud : Trump, après sa défaite face à l’Iran, est tombé dans la contradiction

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le cheikh Mahir Hamoud, président de l’Union mondiale des oulémas de la résistance, a dit que soutenir la résistance est un devoir religieux et a souligné que les négociations directes avec les occupants sionistes constituent un « grand piège ».

Lors de sa conférence de presse aujourd’hui, tout en soulignant que la résistance continue d’infliger de lourdes pertes à l’ennemi, il a déclaré que soutenir la résistance est un devoir religieux.

Cheikh Hamoud a appelé la oumma islamique à soutenir la résistance, tous les sacrifices qu’elle a consentis et la clarté de sa position face à l’ennemi américano-sioniste.

Cet éminent religieux a souligné que l’aspect politique et la vision globale de la résistance ne sont subordonnés à aucune idéologie ou religion particulière.

Il a poursuivi en disant que l’Iran n’a aucune ingérence dans les prises de décision au Liban et que ce sont les Libanais eux-mêmes qui décident.

Les négociations directes avec les sionistes sont un grand piège

Cheikh Hamoud a condamné les négociations directes entre le Liban et les occupants sionistes, les qualifiant de « grand piège ».

Cheikh Hamoud a également critiqué la déclaration publiée le 16 avril par le gouvernement libanais et a demandé : « Comment le gouvernement libanais peut-il accepter dans cette déclaration qu’il n’y a aucune hostilité entre Israël et le Liban, et que l’hostilité n’existe qu’entre Israël et le Hezbollah ? »

Il a fait remarquer que les autorités religieuses ne doivent pas servir de couverture aux crimes et à la capitulation face aux sionistes et aux Américains.

Cheikh Hamoud a souligné : « Les réfugiés libanais sont notre famille, et leur résilience fait partie de la résistance. »

Tout en soulignant que certains cherchent à créer un fossé entre la résistance et sa base populaire, il a affirmé que ce fossé ne se produira jamais.

Cheikh Hamoud, notant que « l’Iran a mis l’Amérique à genoux lors de la dernière guerre », a souligné que Donald Trump, le président américain, après sa défaite militaire face à la résilience de l’Iran, est tombé dans la contradiction.