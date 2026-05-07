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L’Iran résiste sans perdre son programme nucléaire et ses missiles

8 mai 2026 - 00:28
Code d'info: 1811301
Source: ABNA
L’Iran résiste sans perdre son programme nucléaire et ses missiles

Le journal sioniste « Yedioth Ahronoth », tout en reconnaissant le succès de l’Iran à préserver son programme nucléaire et ses missiles, a évoqué la possible défaite de Netanyahu lors des prochaines élections du régime sioniste en raison de l’échec de la guerre contre l’Iran.

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le journal « Yedioth Ahronoth » a reconnu dans un reportage : « L’optimisme au niveau politique au début de la guerre contre l’Iran, après que le succès de Téhéran à résister aux pressions est devenu évident, s’est transformé en pessimisme. »

La suite du reportage de ce journal sioniste indique : « Après que Trump s’est orienté vers un accord avec l’Iran qui ne réalise pas les objectifs de guerre, les pessimismes se sont accrus. »

« Yedioth Ahronoth » ajoute : « Des hauts responsables du parti Likoud estiment que si Israël ne remporte pas une grande victoire contre l’Iran, Netanyahu pourrait perdre les prochaines élections. »

Selon ce reportage : « L’Iran a réussi à résister sans perdre son programme nucléaire et ses missiles balistiques. »

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