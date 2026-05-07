L’Iran résiste sans perdre son programme nucléaire et ses missiles

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le journal « Yedioth Ahronoth » a reconnu dans un reportage : « L’optimisme au niveau politique au début de la guerre contre l’Iran, après que le succès de Téhéran à résister aux pressions est devenu évident, s’est transformé en pessimisme. »

La suite du reportage de ce journal sioniste indique : « Après que Trump s’est orienté vers un accord avec l’Iran qui ne réalise pas les objectifs de guerre, les pessimismes se sont accrus. »

« Yedioth Ahronoth » ajoute : « Des hauts responsables du parti Likoud estiment que si Israël ne remporte pas une grande victoire contre l’Iran, Netanyahu pourrait perdre les prochaines élections. »

Selon ce reportage : « L’Iran a réussi à résister sans perdre son programme nucléaire et ses missiles balistiques. »