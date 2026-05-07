Déchéance de nationalité de trois députés bahreïnis pour solidarité avec l'Iran

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le Conseil des représentants de Bahreïn a voté ce jeudi l'exclusion de trois députés pour avoir tenu des propos relatifs au rapprochement avec l'Iran.

Abdunabi Salman, premier vice-président du Conseil, Mamud al-Saleh, président du comité des services, et Mahdi al-Shuwaikh, député – ces trois représentants ont été temporairement déchus de leur nationalité à la suite de leur expression de solidarité avec l'Iran.

Les journaux officiels bahreïnis affirment que cette décision a été prise sur la base de l'article 99 de la Constitution et du règlement intérieur du Conseil des représentants concernant les sanctions résultant de la violation des devoirs liés au mandat de député !

Ces trois députés avaient auparavant, lors d'une séance du Conseil le 28 avril 2026, au cours de l'examen d'un amendement à la loi sur le pouvoir judiciaire, critiqué les mesures prises contre les personnes accusées de solidarité avec l'Iran, y compris la déchéance de nationalité d'un certain nombre de citoyens.