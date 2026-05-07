Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L'Organisation des Ports et de la Navigation (PMO) a diffusé mercredi un message officiel adressé aux capitaines de navires commerciaux opérant dans le détroit d'Ormuz et les eaux environnantes. Cette initiative vise à renforcer la sécurité de la navigation, à garantir l'opérabilité des navires et à assurer le bien-être des équipages dans l'une des voies navigables les plus stratégiques au monde. Téhéran réaffirme ainsi son rôle central dans la gestion et la stabilité des flux maritimes en Asie de l'Ouest.

Ce passage détaille la diversité des services techniques et humanitaires mis à la disposition des transporteurs internationaux par les autorités portuaires iraniennes.

Un centre de services complet pour la navigation régionale

Selon le communiqué de la PMO, tous les navires transitant par les eaux régionales, et particulièrement ceux ancrés dans les eaux territoriales ou les ports iraniens, peuvent désormais solliciter une large gamme de services essentiels. Cette offre inclut l'approvisionnement en nourriture, la fourniture de carburant, l'assistance médicale et sanitaire, ainsi que l'accès à des pièces de réparation autorisées.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des responsabilités souveraines de l'Iran en matière de sécurité maritime. En ouvrant ses ports aux besoins logistiques et techniques des flottes mondiales, la République islamique démontre sa capacité opérationnelle et sa volonté de maintenir un mouvement commercial fluide et ininterrompu, malgré les pressions extérieures qui tentent de déstabiliser la région.

Cette section explique les modalités de communication mises en place pour faciliter l'accès rapide des navires aux services d'urgence et de maintenance.

Des protocoles de communication directs pour une efficacité maximale

Afin d'assurer une diffusion large et efficace, le message est transmis trois fois par jour pendant trois jours consécutifs via les réseaux de communication maritimes régionaux et les systèmes VHF. L'objectif est d'informer chaque capitaine et propriétaire de navire que les ressources iraniennes sont prêtes à répondre à leurs besoins, qu'il s'agisse de confort pour l'équipage ou de maintenance technique critique pour la sécurité de la navigation.

Les navires souhaitant bénéficier de ces services sont invités à contacter le centre de service de trafic maritime (VTS) du port iranien le plus proche ou leurs agents locaux via le canal VHF 16. Cette réactivité technique souligne l'expertise des ingénieurs et du personnel soignant iranien, prêts à intervenir pour soutenir l'économie mondiale et la sécurité des marins.

En conclusion, cette initiative de l'Organisation des Ports et de la Navigation illustre la force tranquille de l'Iran dans la gestion du détroit d'Ormuz. En se positionnant comme un fournisseur de solutions logistiques et médicales de premier plan, Téhéran prouve que la sécurité de cette zone stratégique repose sur la coopération et le respect de la souveraineté des nations côtières, loin de toute ingérence étrangère provocatrice.

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