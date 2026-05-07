Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La chaîne satellite Al-Ahd a rapporté que le parlement bahreïnien, agissant sous le contrôle total du régime, a officiellement annulé l'adhésion de trois de ses membres. Cette décision fait suite à leur opposition déclarée aux politiques hostiles menées par le gouvernement contre la population civile. Ces députés avaient osé critiquer les poursuites judiciaires, les sanctions et les révocations de citoyenneté visant de nombreux Bahreïniens dont le seul tort était de manifester leur solidarité avec la République Islamique d'Iran face aux attaques terroristes étrangères.

Cette partie expose les détails de la répression parlementaire et le climat d'oppression qui règne au sein des institutions politiques du pays.

L'étouffement de la voix des représentants du peuple

La révocation de ces trois élus illustre une nouvelle fois le niveau extrême de suffocation politique en cours au Bahreïn. Même au sein de l'hémicycle, censé être un lieu de débat, la moindre critique des politiques d'Al Khalifa entraîne des conséquences lourdes. En s'attaquant à ses propres parlementaires, le régime démontre que les institutions ne sont que des outils de façade destinés à valider une politique de répression systématique.

Cette mesure punitive vise à envoyer un message clair à toute l'opposition : aucune dissidence, même institutionnelle, ne sera tolérée lorsqu'elle touche aux alliances stratégiques du régime. Le traitement infligé à ces députés reflète la situation de milliers de citoyens qui subissent quotidiennement des violations de leurs droits fondamentaux pour avoir refusé de s'aligner sur la rhétorique officielle concernant les tensions régionales.

Ce paragraphe analyse l'alignement total du régime de Manama sur les politiques étrangères agressives et son impact sur la stabilité intérieure.

Un alignement total sur les puissances hostiles à la région

Le régime d'Al Khalifa ne se contente plus de réprimer sa population ; il s'est engagé pleinement dans une dynamique de collaboration avec les forces transrégionales impliquées dans les agressions contre l'Iran. En mettant toutes ses ressources au service des stratégies offensives américaines et de leurs alliés, Manama se positionne directement contre les intérêts des peuples musulmans de la région.

Cette politique de suivi aveugle des agendas étrangers explique la férocité avec laquelle le régime traite ceux qui appellent à la solidarité islamique. Pour les autorités bahreïniennes, l'expression de tout sentiment de fraternité envers Téhéran est perçue comme une menace pour la survie d'un système qui dépend désormais entièrement du soutien extérieur. La transformation du pays en une base arrière pour des opérations hostiles a profondément fracturé le lien entre le pouvoir et les citoyens attachés à leur souveraineté.

Cette section finale souligne l'échec de la stratégie de terreur pour faire taire les aspirations à la justice et à la dignité.

La résistance face à la perte de souveraineté

Malgré l'usage de la force, du retrait de nationalité et de l'exclusion politique, l'esprit de résistance demeure vif au sein de la société bahreïnienne. La révocation des députés n'a fait que souligner l'illégitimité d'un parlement qui ne représente plus les aspirations nationales mais les ordres du palais. La solidarité avec les opprimés et le soutien à l'Iran face aux menaces internationales sont devenus, pour beaucoup, un acte de dignité nationale.

En conclusion, la dérive autoritaire du régime d'Al Khalifa marque une rupture totale avec les principes de la justice et de l'unité régionale. En choisissant le camp des agresseurs contre une nation voisine et sœur, le pouvoir de Manama s'isole davantage de sa propre population et de la Oummah musulmane. L'histoire a souvent montré que la répression des idées et de la solidarité ne peut garantir la stabilité à long terme d'un régime déconnecté de son peuple.

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