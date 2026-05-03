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Un député irakien : Les États-Unis empêchent nos forces de s'équiper de nouvelles armes

3 mai 2026 - 13:53
Code d'info: 1809274
Source: ABNA
Un député irakien : Les États-Unis empêchent nos forces de s'équiper de nouvelles armes

Un député irakien a fait état du principal obstacle empêchant les forces de sécurité de son pays de s'équiper de nouvelles armes.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Maaloomah, Miqdad al-Khafaji, député au parlement irakien, a souligné que l'une des raisons pour lesquelles les forces de sécurité ne sont pas autorisées à jouer leur rôle principal dans le soutien au pays est la présence de soldats américains et de leurs éléments alliés en Irak.

Il a ajouté : Certaines casernes et bases américaines n'ont pas encore été évacuées, et la partie américaine domine l'espace aérien irakien.

Al-Khafaji a déclaré : Ces agressions affaiblissent la capacité défensive du pays, et finalement les forces de sécurité ne peuvent pas s'équiper de nouveaux systèmes de défense aérienne et de lutte contre les drones.

Il a dit : Le nouveau gouvernement doit prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à la présence de soldats étrangers dans le pays.

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