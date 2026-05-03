Un député irakien : Les États-Unis empêchent nos forces de s'équiper de nouvelles armes

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Maaloomah, Miqdad al-Khafaji, député au parlement irakien, a souligné que l'une des raisons pour lesquelles les forces de sécurité ne sont pas autorisées à jouer leur rôle principal dans le soutien au pays est la présence de soldats américains et de leurs éléments alliés en Irak.

Il a ajouté : Certaines casernes et bases américaines n'ont pas encore été évacuées, et la partie américaine domine l'espace aérien irakien.

Al-Khafaji a déclaré : Ces agressions affaiblissent la capacité défensive du pays, et finalement les forces de sécurité ne peuvent pas s'équiper de nouveaux systèmes de défense aérienne et de lutte contre les drones.

Il a dit : Le nouveau gouvernement doit prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à la présence de soldats étrangers dans le pays.