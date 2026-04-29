Politicien irakien : La nouvelle gouvernement sera formé à l’abri des diktats américains

Il a ajouté que les Américains avaient auparavant exprimé leur mécontentement face au choix d’al-Oudei, car sa sélection ne reflétait pas leurs souhaits ni leur volonté, et qu’ils recherchaient un remplaçant. Le gouvernement Trump s’oppose à toute personnalité qui travaille contre les intérêts de ce pays.

Al-Dhari a précisé qu’al-Oudei lancera rapidement le processus de formation du nouveau gouvernement après avoir obtenu le feu vert de la majorité des politiciens et des partis politiques importants.