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Politicien irakien : La nouvelle gouvernement sera formé à l’abri des diktats américains

29 avril 2026 - 14:21
Code d'info: 1807783
Source: ABNA
Politicien irakien : La nouvelle gouvernement sera formé à l’abri des diktats américains

Un dirigeant de la coalition al-Anbar en Irak a indiqué que la formation du nouveau gouvernement se fera loin des diktats américains. Selon un rapport d’Abna, citant Al-Ma’louma, Mohammed al-Dhari, l’un des dirigeants de la coalition al-Anbar en Irak, a déclaré qu’Ali al-Oudei, le premier ministre désigné du pays, n’a pas cédé aux pressions américaines concernant le mécanisme de formation du nouveau gouvernement et offre à tous les groupes politiques une opportunité de participer à ce processus, à l’abri des diktats étrangers.

Il a ajouté que les Américains avaient auparavant exprimé leur mécontentement face au choix d’al-Oudei, car sa sélection ne reflétait pas leurs souhaits ni leur volonté, et qu’ils recherchaient un remplaçant. Le gouvernement Trump s’oppose à toute personnalité qui travaille contre les intérêts de ce pays.

Al-Dhari a précisé qu’al-Oudei lancera rapidement le processus de formation du nouveau gouvernement après avoir obtenu le feu vert de la majorité des politiciens et des partis politiques importants.

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