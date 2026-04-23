Qalibaf : La réouverture du détroit d’Hormuz est impossible en cas de violation flagrante de l’arrêt des hostilités

Selon l’agence de presse Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, président du Parlement islamique, a réagi à l’extension unilatérale du cessez-le-feu par les États-Unis dans un message publié sur sa page personnelle sur un réseau social, et a écrit : Un cessez-le-feu complet n’a de sens que s’il n’est pas violé par un blocus maritime et l’otage de l’économie mondiale, et si l’agression des sionistes sur tous les fronts est arrêtée. La réouverture du détroit d’Hormuz est impossible en cas de violation flagrante de l’arrêt des hostilités.

Dans la suite de son texte concernant la voie vers un accord, il a écrit : Ils n’ont pas atteint leurs objectifs par l’agression militaire, ils n’y arriveront pas non plus par l’intimidation. La seule voie est l’acceptation des droits du peuple iranien.