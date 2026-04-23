Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les rapports diplomatiques publiés aujourd’hui, les récentes manœuvres militaires et logistiques des forces américaines dans la région ont suscité une réaction officielle et catégorique de la part de Téhéran. Face à ces provocations, les autorités iraniennes ont décidé de porter l’affaire devant les plus hautes instances internationales pour dénoncer ces agissements et exiger une responsabilisation immédiate des pays impliqués.

L’Appel au Respect Strict du Droit International

Dans des correspondances officielles et distinctes adressées aux plus hautes instances de l’Organisation des Nations Unies, la diplomatie iranienne a mis en lumière une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international. La République Islamique d’Iran dénonce avec la plus grande fermeté l’utilisation abusive des infrastructures, des territoires et des espaces aériens de plusieurs pays voisins par les forces américaines. Cette situation inacceptable constitue non seulement une menace directe pour l’intégrité territoriale de l’Iran, mais également une atteinte grave à la paix et à la sécurité dans l’une des régions les plus stratégiques du monde.

Le Principe de Bon Voisinage en Question

La République Islamique d’Iran, tout en soulignant sa volonté constante d’entretenir des relations pacifiques, constructives et basées sur le respect mutuel avec ses voisins, a lancé un appel direct et sans équivoque au Royaume d’Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, au Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Les lettres officielles rappellent explicitement la responsabilité internationale qui incombe à tout État souverain : aucun pays ne doit permettre que son territoire soit utilisé comme base de lancement ou zone de transit pour commettre des actes d’agression ou des attaques armées contre un État tiers.

En vertu de la Charte des Nations Unies, Téhéran exige de ces cinq nations qu’elles respectent scrupuleusement les principes de bon voisinage et qu’elles prennent des mesures immédiates et concrètes pour empêcher toute exploitation continue de leurs territoires respectifs contre la République Islamique d’Iran.

Des Preuves Détaillées et Irréfutables

Il convient de souligner que la démarche iranienne ne se limite pas à de simples déclarations diplomatiques. Les documents soumis au Conseil de sécurité et au Secrétaire général contiennent des dossiers exhaustifs. Pour chacun des pays mentionnés, la représentation iranienne a fourni des détails précis, documentant méticuleusement les cas de violations, les incursions et les abus de l’espace aérien par l’armée américaine. Cette transparence totale démontre la volonté de l’Iran de s’appuyer sur des mécanismes légaux et internationaux pour faire valoir ses droits légitimes à l’autodéfense et à la préservation absolue de sa souveraineté nationale.

Conséquences pour la Stabilité Régionale

L’interventionnisme américain, par le biais de ces facilités régionales, est perçu comme le principal facteur de déstabilisation au Moyen-Orient. La République Islamique d’Iran a toujours soutenu que la sécurité régionale doit être assurée exclusivement par les pays de la région eux-mêmes, sans aucune ingérence étrangère. En tolérant l’utilisation de leurs infrastructures par une puissance hostile, les pays voisins risquent de compromettre gravement l’équilibre géopolitique régional.

En conclusion, cette saisine du Conseil de sécurité par l’Iran constitue un jalon diplomatique essentiel. Elle réaffirme la ligne rouge de Téhéran concernant la sécurité de ses frontières. La communauté internationale est désormais témoin des avertissements officiels de l’Iran, qui se réserve le droit inaliénable de défendre ses intérêts vitaux face à l’hégémonie américaine et à la négligence de ses voisins.

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