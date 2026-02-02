  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

BFMTV surpris par la présence du dirigeant iranien au mausolée de l’imam Khomeiny malgré les menaces américaines

2 février 2026 - 21:43
Code d'info: 1777322
BFMTV surpris par la présence du dirigeant iranien au mausolée de l’imam Khomeiny malgré les menaces américaines

La diffusion d’images montrant le dirigeant iranien se rendant, comme chaque année et à l’heure prévue, au mausolée de l’imam Khomeiny a étonné des analystes de la télévision française. Sur BFMTV, Ulysse Gosset y voit un geste hautement symbolique visant à réaffirmer la stabilité du pouvoir en Iran, malgré les menaces répétées de Washington.

Selon l’Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), malgré les propos délirants et les menaces répétées de l’administration américaine à l’encontre du Guide suprême de la Révolution islamique, sa présence — comme chaque année, conformément au programme et à l’heure fixée — au mausolée de l’imam Khomeiny a suscité l’étonnement des experts et des analystes de la télévision française.

Ulysse Gosset, analyste international de premier plan sur la chaîne française BFMTV, a déclaré : « Les images de la présence du dirigeant iranien au mausolée de l’imam Khomeiny sont vraiment stupéfiantes ; cela signifie que, même en cas de menaces et d’une éventuelle attaque de Trump, il n’est pas dans un abri et il se trouve à cet endroit. »

Il a ajouté : « Cette démarche du dirigeant iranien vise à réaffirmer la stabilité du gouvernement islamique et sa pérennité ; cela témoigne de sa force et de celle du clergé. Ce sont des images très fortes et hautement symboliques ! »

Fin/229

Tags

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha