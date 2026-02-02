BFMTV surpris par la présence du dirigeant iranien au mausolée de l’imam Khomeiny malgré les menaces américaines

Selon l’Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), malgré les propos délirants et les menaces répétées de l’administration américaine à l’encontre du Guide suprême de la Révolution islamique, sa présence — comme chaque année, conformément au programme et à l’heure fixée — au mausolée de l’imam Khomeiny a suscité l’étonnement des experts et des analystes de la télévision française.

Ulysse Gosset, analyste international de premier plan sur la chaîne française BFMTV, a déclaré : « Les images de la présence du dirigeant iranien au mausolée de l’imam Khomeiny sont vraiment stupéfiantes ; cela signifie que, même en cas de menaces et d’une éventuelle attaque de Trump, il n’est pas dans un abri et il se trouve à cet endroit. »

Il a ajouté : « Cette démarche du dirigeant iranien vise à réaffirmer la stabilité du gouvernement islamique et sa pérennité ; cela témoigne de sa force et de celle du clergé. Ce sont des images très fortes et hautement symboliques ! »

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