Affirmation du Wall Street Journal : Trump veut mettre fin à la confrontation avec l'Iran

Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant le journal américain The Wall Street Journal, le président américain Donald Trump souhaite mettre fin à la confrontation avec l'Iran et déclarer une victoire sur ce pays sans parvenir à un accord nucléaire.

Ce journal a rapporté que Trump a évoqué cette idée en privé avec ses principaux conseillers, et que la réouverture par l'Iran du détroit d'Ormuz à la navigation internationale est l'une des conditions principales.

Ces responsables ont déclaré au Wall Street Journal que si les États-Unis parvenaient à contenir le programme nucléaire (pacifique) de l'Iran et que la navigation dans le détroit d'Ormuz reprenait, la probabilité que Trump prolonge le cessez-le-feu « pour une durée indéterminée » serait plus grande.

Le journal américain The Wall Street Journal a écrit : il est prévu que si l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz, Trump lèvera le blocus maritime contre ce pays. Trump pourrait prolonger le cessez-le-feu à condition que le programme nucléaire soit limité et que la navigation dans le détroit d'Ormuz reprenne. Trump a dit à ses assistants que Téhéran ne serait pas en mesure de reprendre ses activités nucléaires durant sa présidence.