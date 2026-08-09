Rosatom a commencé le retour des spécialistes à la centrale nucléaire de Bouchehr

Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant TASS, Alexeï Likhachev, directeur général de l'entreprise d'État Rosatom, a déclaré aux journalistes que la société avait commencé le retour des spécialistes sur le site de la centrale nucléaire de Bouchehr en Iran, et que les cinq premiers membres du personnel d'ingénierie étaient déjà arrivés.

Il a déclaré : nous avons commencé le retour des spécialistes sur le site de construction de la centrale nucléaire de Bouchehr. Les cinq premiers ingénieurs sont déjà arrivés dans notre complexe résidentiel et ont commencé leur travail. Ainsi, le nombre total de spécialistes russes a atteint 25 personnes.

Likhachev a déclaré que Rosatom prévoit d'envoyer un autre groupe de plusieurs dizaines de ses employés à la centrale nucléaire de Bouchehr dans les deux prochaines semaines.

Il a souligné que cela dépendait de la survenue ou non d'une nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Si tout se passe bien, la société prévoit d'augmenter le nombre de ses personnels travaillant sur ce projet à 100 d'ici l'automne.

Rosatom prévoit également de rapatrier tous les spécialistes qui avaient précédemment quitté l'Iran dès que possible.