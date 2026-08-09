Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant TASS, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré : Sanae Takaichi, la Première ministre du Japon, n'a pas eu le courage de dire qui avait largué la bombe atomique sur son pays il y a 81 ans.

Lors de son discours à la cérémonie marquant le 81e anniversaire du bombardement atomique de Nagasaki, Takaichi n'a pas mentionné que les États-Unis avaient largué la bombe sur cette ville.

Zakharova a écrit sur Telegram : La direction actuelle du Japon croit-elle que des soucoupes volantes atomiques sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki ? Shiro Suzuki, le maire de Nagasaki, a eu le courage de déclarer directement que la bombe avait été larguée par un avion militaire américain.

Trois jours auparavant, Kazumi Matsui, le maire d'Hiroshima, et Takaichi, lors de la cérémonie de commémoration de l'anniversaire du bombardement, n'avaient pas directement nommé les États-Unis comme le pays ayant mené l'attaque nucléaire sur cette ville. Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations Unies, n'a pas non plus fait mention dans son message.