L'opposition de Netanyahu au plan de paix pour Gaza et à la création d'un État palestinien indépendant

Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant « Al-Jazeera », Benyamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste, a rejeté le plan du Conseil de paix pour Gaza.

Netanyahu, qui agit dans le sens de l'obstruction du cessez-le-feu à Gaza et sur l'ordre duquel l'armée de ce régime commet chaque jour des crimes contre les Palestiniens, a affirmé : Israël rejette le plan en 15 points pour Gaza présenté par le Conseil de paix, et tant que le Hamas n'aura pas été réellement désarmé, il n'y aura aucun retrait. Nous exigeons un désarmement réel, et non formel.

Il a également anéanti les rêves des Arabes conciliateurs concernant la solution à deux États et a affirmé : tant que je serai Premier ministre, aucun État palestinien ne sera créé, ni à Gaza ni en Cisjordanie.

Concernant le Liban, il a également affirmé : Israël est actuellement au cœur d'une opération extrêmement importante et décisive.

Au sujet de l'Iran également, il s'est livré à ses discours absurdes habituels et a affirmé : L'Iran n'attaquera pas Israël car il est conscient du coup mortel et puissant qui lui sera porté en cas d'attaque.

Il a également déclaré : nous savons comment maintenir notre position si nécessaire, même face à nos meilleurs amis.