Les États-Unis affirment hypocritement soutenir le peuple iranien en versant des larmes de crocodile

Amir Saeid Iravani, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'attaque américaine contre le Venezuela, a condamné fermement l'action militaire des États-Unis, la qualifiant de terrorisme d'État. Il a souligné que les menaces de Trump contre l'Iran constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Iravani a rappelé l'implication américaine dans les agressions de juin 2025 et a affirmé que l'Iran se réserve le droit inhérent de défendre sa souveraineté.